Lamorgese | Proteste giovani segno vitalità ma ci sono regole

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il ministro dell'Interno Luciananella sua informativa al Senato sui fatti avvenuti durante le manifestazioni per la morte di Lorenzo Parelli ha ricordato proprio il giovane morto in un ...

Il ministro dell'Interno Luciananella sua informativa al Senato sui fatti avvenuti durante le manifestazioni per la morte di Lorenzo Parelli ha ricordato proprio il giovane morto in un incidente vicino Udine mentre stava ...La morte inaccettabile del giovane Lorenzo Parelli ha fatto esplodere leche esprimono ... Così la ministra dell'Interno Luciananell'informativa al Senato sugli scontri verificatisi ...Roma, 9 feb. (askanews) - Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese nella sua informativa al Senato sui fatti avvenuti durante le manifestazioni per la morte di Lorenzo Parelli ha ricordato ...Sicurezza a Milano, Lamorgese: "Presto 255 agenti e militari in più". Sala: "L'indice di delitti 2021 più basso degli ultimi 20 anni" Proteste per la morte di Lorenzo Parelli: "Cortocircuito nelle pia ...