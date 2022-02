Instinct 2 – d?zl edition | Garmin presenta il primo smartwatch dedicato ai camionisti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Instinct dzl

Corriere dello Sport

Garmin2 "Edition è il primo smartwatch progettato per i camionisti professionisti che si impegnano a mantenere uno stile di vita sano anche quando sono in viaggio. Grazie a questo smartwatch ...Continua a leggere Garmin supports driver health and daily convenience on the road with the2 "Edition smartwatch, designed for professional truck drivers Business Wire Business Wire - ...Garmin® International, Inc., a unit of Garmin Ltd. , today announced the Instinct® 2 Series, its newest addition to the popular Instinct family of purpose-built smartwatches designed with rugged ...Garmin ® International Inc., a unit of Garmin Ltd. (NYSE: GRMN), today announced the rugged Instinct ® 2 ? d?zl tm Edition, a smartwatch created for professional truck drivers seeking to lead a ...