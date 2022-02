Il DS del Milan non si nasconde: l’ha detto su Donnarumma! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È tornato a parlare della vicenda Donnarumma, il DS del Milan, Frederic Massara, ai microfoni di Mediaset. Donnarumma, Massara, Milan (Photo by Claudio Villa/Getty Images)Lo ha fatto senza peli sulla lingua, esponendo la vicenda e motivi che hanno spinto la società rossonera a virare su Mike Maignan: “Stupiti dalle parole di Donnarumma? Chiamarlo ci è sembrato un gesto di cortesia dopo i suoi rifiuti alle nostre proposte. Noi lo abbiamo informato che saremmo stati obbligati a cercare un’alternativa. Ci è sembrato corretto, prima di ufficializzare l’acquisto di un nuovo portiere, informare lui direttamente. Adesso siamo molto felici di avere Maignan e auguriamo tutto il meglio a Gigio, gli auguriamo possa avere una luminosa carriera“. POTREBBE INTERESSARTI: Non solo Insigne! Un altro giocatore diretto in MLS: è ufficiale Leggi su rompipallone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È tornato a parlare della vicenda Donnarumma, il DS del, Frederic Massara, ai microfoni di Mediaset. Donnarumma, Massara,(Photo by Claudio Villa/Getty Images)Lo ha fatto senza peli sulla lingua, esponendo la vicenda e motivi che hanno spinto la società rossonera a virare su Mike Maignan: “Stupiti dalle parole di Donnarumma? Chiamarlo ci è sembrato un gesto di cortesia dopo i suoi rifiuti alle nostre proposte. Noi lo abbiamo informato che saremmo stati obbligati a cercare un’alternativa. Ci è sembrato corretto, prima di ufficializzare l’acquisto di un nuovo portiere, informare lui direttamente. Adesso siamo molto felici di avere Maignan e auguriamo tutto il meglio a Gigio, gli auguriamo possa avere una luminosa carriera“. POTREBBE INTERESSARTI: Non solo Insigne! Un altro giocatore diretto in MLS: è ufficiale

