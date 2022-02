Galaxy S22 ed S22 Plus ufficiali: specifiche, uscita, prezzi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Galaxy S22 ed S22 Plus sono ufficiali, Samsung ha presentato online i due modelli insieme al top Galaxy S22 Ultra (il nuovo Note) e il nuovo tablet Tab S8. Samsung ha dato grande risalto alle migliorie della fotocamera apportati su tutti i modelli della nuova serie top con le maggiori funzionalità lasciate al modello più costoso. Saranno tutti disponibili a partire dalla fine del mese di febbraio e sono già prenotabili con sconti, regali e possibilità di permutare il vecchio smartphone per risparmiare sui costosi prezzi dei tre modelli. Galaxy S22 Ultra ufficiale: specifiche, lancio e prezzi Galaxy S22 ed S22 Plus Samsung ha potenziato l’hardware della fotocamera e il software fotografico in tutti e tre i ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)S22 ed S22sono, Samsung ha presentato online i due modelli insieme al topS22 Ultra (il nuovo Note) e il nuovo tablet Tab S8. Samsung ha dato grande risalto alle migliorie della fotocamera apportati su tutti i modelli della nuova serie top con le maggiori funzionalità lasciate al modello più costoso. Saranno tutti disponibili a partire dalla fine del mese di febbraio e sono già prenotabili con sconti, regali e possibilità di permutare il vecchio smartphone per risparmiare sui costosidei tre modelli.S22 Ultra ufficiale:, lancio eS22 ed S22Samsung ha potenziato l’hardware della fotocamera e il software fotografico in tutti e tre i ...

