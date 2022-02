Fusione nucleare | perché il record del reattore Jet è un' ottima notizia per il futuro dell' energia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Jet (Joint European Torus) è il più grandesperimentale diin Europa. E’ nato nel 1978 come un programma di cooperazione europea ed è un moo più piccolo del tokamak del consorzio internazionale Iter, il, in costruzione a Cadarache, nella Provenza francese. Per la prima volta da quando esiste, questoè riuscito a ottenere 59 megajoules (11 megawatt di), doppiando ilche aveva fatto registrare nel 1997. Una buonaper il. Dal 1983, Jet lavora sul plasma di deuterio e trizio che sarà il combustibile utilizzato nelle future centrali a. Nel 1997, ...

Il Jet (Joint European Torus) è il più grande reattore sperimentale di fusione nucleare in Europa. E' nato nel 1978 come un programma di cooperazione europea ed è un modello più piccolo del tokamak del consorzio internazionale Iter, il reattore sperimentale, in costruzione a Cadarache, nella Provenza francese.