Falcon 9, quando e come vedere il razzo dalla terra: data collisione con la Luna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Falcon 9. Un nome da film galattico, che fa subito pensare ad astronavi, stelle, circumnavigazioni astrali e viaggi ad anni luce di distanza. Si tratta, infatti, di un razzo che andrà a schiantarsi tra pochi giorni direttamente sul nostro satellite naturale, la Luna. Falcon 9 della Space X è proprio in queste ore in rotta di collisione con il nostro satellite e a breve avverrà l’impatto. Dunque, il razzo galattico, colpirà la Luna e lo farà generando un cratere di almeno 10-20 metri. Manca davvero poco perché avvenga: accadrà da qui a poco meno di un mese, il 4 marzo. Leggi anche: Lo dice la scienza: bere birra ogni giorno fa bene Falcon 9: evento stellare unico per marzo 2022 In altre parole, potremmo avere la possibilità di assistere ad un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 febbraio 2022)9. Un nome da film galattico, che fa subito pensare ad astronavi, stelle, circumnavigazioni astrali e viaggi ad anni luce di distanza. Si tratta, infatti, di unche andrà a schiantarsi tra pochi giorni direttamente sul nostro satellite naturale, la9 della Space X è proprio in queste ore in rotta dicon il nostro satellite e a breve avverrà l’impatto. Dunque, ilgalattico, colpirà lae lo farà generando un cratere di almeno 10-20 metri. Manca davvero poco perché avvenga: accadrà da qui a poco meno di un mese, il 4 marzo. Leggi anche: Lo dice la scienza: bere birra ogni giorno fa bene9: evento stellare unico per marzo 2022 In altre parole, potremmo avere la possibilità di assistere ad un ...

