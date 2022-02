Entry list Wta 500 Dubai 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Entry list del Wta 500 di Dubai 2022, evento in programma dal 14 al 20 febbraio 2022 negli Emirati Arabi Uniti. La bielorussa Aryna Sabalenka guida il seeding, che vede ai nastri di partenza tutte le Top 10 ad eccezione di Ashleigh Barty. Fuori dal main draw per una manciata di posti Camila Giorgi, che può comunque sperare di entrare senza dover passare dalle qualificazioni in caso di vari forfait. Di seguito l’elenco completo delle giocatrici per il torneo di Dubai. Entry list WTA 500 Dubai 2022 2 Sabalenka, Aryna (BLR) 3 Muguruza, Garbiñe (ESP) 4 Krejcikova, Barbora (CZE) 5 Pliskova, Karolina (CZE) 6 Badosa, Paula (ESP) 7 Kontaveit, Anett (EST) 8 Sakkari, Maria (GRE) 9 Swiatek, Iga (POL) 10 Jabeur, Ons (TUN) 11 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’del Wta 500 di, evento in programma dal 14 al 20 febbraionegli Emirati Arabi Uniti. La bielorussa Aryna Sabalenka guida il seeding, che vede ai nastri di partenza tutte le Top 10 ad eccezione di Ashleigh Barty. Fuori dal main draw per una manciata di posti Camila Giorgi, che può comunque sperare di entrare senza dover passare dalle qualificazioni in caso di vari forfait. Di seguito l’elenco completo delle giocatrici per il torneo diWTA 5002 Sabalenka, Aryna (BLR) 3 Muguruza, Garbiñe (ESP) 4 Krejcikova, Barbora (CZE) 5 Pliskova, Karolina (CZE) 6 Badosa, Paula (ESP) 7 Kontaveit, Anett (EST) 8 Sakkari, Maria (GRE) 9 Swiatek, Iga (POL) 10 Jabeur, Ons (TUN) 11 ...

