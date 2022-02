ENAV è la prima azienda italiana ad entrare nel Science Based Target initiative

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La certificazione(SBTi), nasce con l’obiettivo di verificare che le strategie introdotte dalle aziende concorrano al raggiungimento deifissati per la lotto al cambiamento climatico,è ladel settore del trasporto aereo ad aver ottenuto questa certificazione. Iforniscono alle aziende un percorso definito per ridurre le emissioni in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi: limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e perseguire gli sforzi per limitare riscaldamento a 1,5°C. Da questo punto di vista, il settore privato deve svolgere un ruolo ...

Nel corso dellatappa del Giro d'Italia della Csr saranno presentati alcuni modelli ... Tra questi Davide Tassi, Head of Sustainability and Corporate Social Responsibility di; Ercole De Luca, ...Nel corso dellatappa del Giro d'Italia della CSR saranno presentati alcuni modelli ... Tra questi Davide Tassi, head of Sustainability and Corporate Social Responsibility di; Ercole De Luca, ...Nel percorso verso lo sviluppo sostenibile è urgente migliorare il coordinamento delle strategie e delle azioni dei diversi attori sociali in una ...