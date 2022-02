Droga: traffico su darkweb, giudizio immediato per oltre 30, anche sorella Ornella Muti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Si aprirà il 12 aprile prossimo davanti alla settima sezione penale del tribunale di Roma il processo per il traffico di droghe sintetiche acquistate dall'estero sul web o sul darkweb. La Procura della Capitale ha infatti chiesto e ottenuto il giudizio immediato per oltre 30 persone arrestate lo scorso 27 ottobre, tra le quali Claudia Rivelli, 71 anni, attrice e sorella dell'attrice Ornella Muti. A condurre le operazioni erano stati i carabinieri del Nas sotto il coordinamento del procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo. Rivelli è accusata di importazione e cessione di sostanze stupefacenti perché “illecitamente dall'Olanda, con cadenze trimestrali, importava vari flaconi di Gbl provvedendo a inviarne parte al figlio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Si aprirà il 12 aprile prossimo davanti alla settima sezione penale del tribunale di Roma il processo per ildi droghe sintetiche acquistate dall'estero sul web o sul. La Procura della Capitale ha infatti chiesto e ottenuto ilper30 persone arrestate lo scorso 27 ottobre, tra le quali Claudia Rivelli, 71 anni, attrice edell'attrice. A condurre le operazioni erano stati i carabinieri del Nas sotto il coordinamento del procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo. Rivelli è accusata di importazione e cessione di sostanze stupefacenti perché “illecitamente dall'Olanda, con cadenze trimestrali, importava vari flaconi di Gbl provvedendo a inviarne parte al figlio ...

