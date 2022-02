Dove si balla a Milano, riparte la stagione invernale all’Amnesia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) amnesia Milano nov 2021 – crediti gabriele canfora – lagarty photoSabato 12 febbraio 2022 l’Amnesia Milano presenta: Back To Be Human. In consolle ci saranno Mathame e Brina Knauss Milano – Un ritorno alla normalità, alla quotidianità, alle storie di tutti i giorni non può prescindere – nella maniera più assoluta – dal ritorno del clubbing, dallo stare insieme Dove si sa di trovarsi bene, dal ritrovarsi con gli amici e con chi si condivide la passione e l’interesse per la musica elettronica ed il ballo che ne consegue e deriva. Un ritorno alla normalità, ad essere umani (Back To Be Human) che finalmente si materializza di nuovo all’Amnesia Milano, che sabato 12 febbraio 2022 riparte con la sua stagione invernale, con la ferma ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) amnesianov 2021 – crediti gabriele canfora – lagarty photoSabato 12 febbraio 2022 l’Amnesiapresenta: Back To Be Human. In consolle ci saranno Mathame e Brina Knauss– Un ritorno alla normalità, alla quotidianità, alle storie di tutti i giorni non può prescindere – nella maniera più assoluta – dal ritorno del clubbing, dallo stare insiemesi sa di trovarsi bene, dal ritrovarsi con gli amici e con chi si condivide la passione e l’interesse per la musica elettronica ed il ballo che ne consegue e deriva. Un ritorno alla normalità, ad essere umani (Back To Be Human) che finalmente si materializza di nuovo, che sabato 12 febbraio 2022con la sua, con la ferma ...

