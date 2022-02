Covid, in Sicilia 7.159 nuovi positivi: 57 i morti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati 7.159 nuovi positivi a fronte di 50.509 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 14,1% ieri era al 15,1%. La Regione comunica che ci sono altri 327 casi dei giorni precedenti. L’isola è al sesto posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 275.718 con un decremento di 2.093 casi. I guariti sono 9.522 mentre le vittime sono 57 portando il totale dei decessi a 8.923. In ospedale sono 1.484 i ricoverati, con 25 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, nove casi in meno rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo registra nelle ultime 24 ore 1.636 casi, Catania 1.687, Messina 719, Siracusa 890, Trapani 577, Ragusa 691, Caltanissetta 519, Agrigento 526, Enna 241. La Regione comunica inoltre che sul ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 7.159a fronte di 50.509 tamponi processati. Il tasso dità scende al 14,1% ieri era al 15,1%. La Regione comunica che ci sono altri 327 casi dei giorni precedenti. L’isola è al sesto posto in Italia per numero di contagi. Gli attualisono 275.718 con un decremento di 2.093 casi. I guariti sono 9.522 mentre le vittime sono 57 portando il totale dei decessi a 8.923. In ospedale sono 1.484 i ricoverati, con 25 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, nove casi in meno rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo registra nelle ultime 24 ore 1.636 casi, Catania 1.687, Messina 719, Siracusa 890, Trapani 577, Ragusa 691, Caltanissetta 519, Agrigento 526, Enna 241. La Regione comunica inoltre che sul ...

