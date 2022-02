Coronavirus | 384 morti e 81 367 casi Ancora in calo i ricoveri | sale il tasso di positività all’11 | 1%

Leggi su open.online

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il bollettino del 9 febbraio 2022 Decresce il numero di contagi da, in Italia, nelle ultime 24 ore: le nuove infezioni registrate sono passate dalle 101.864 di ieri, 8 febbraio, alle 81.367 odierne. In totale, leindividuate nel Paese dall’inizio della pandemia ammontano a 11.847.436. Invece, i decessi complessivi, riportati nel bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, hanno raggiunto la cifra di 149.896. Nell’ultima giornata, sono morte 384 persone a causa della malattia, mentre il giorno precedente le vittime erano state 415. La situazione negli ospedali Sono 1.874.625 gli individui con un’infezione in corso. Di questi, 17.932 sono ricoverati con sintomi non gravi (ieri erano 18.337), mentre in terapia intensiva si trovano 1.350 pazienti (ieri erano 1.376). Nelle ultime 24 ore, i nuovi ...