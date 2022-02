Coppa Italia, il Milan vola sulle ali dell’entusiasmo: 4-0 alla Lazio e semifinale contro l’Inter (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Milan vola sulle ali dell’entusiasmo: dopo il successo nel derby del campionato di Serie A contro l’Inter, è arrivata una netta vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. La squadra di Stefano Pioli vola in semifinale e dovrà vedersela ancora contro l’Inter in un doppio confronto che si preannuncia da brividi. Il primo tempo del Milan è veramente devastante, così come Leao. Il portoghese è un calciatore interessante, in grado di cambiare le partite in qualsiasi momento. La gara si sblocca dopo 24 minuti proprio con Leao, tra il 41? e il 46? la doppietta di Giroud. La Lazio è in grande difficoltà e non riesce a ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilali: dopo il successo nel derby del campionato di Serie A, è arrivata una netta vittoria inla. La squadra di Stefano Pioliine dovrà vedersela ancorain un doppio confronto che si preannuncia da brividi. Il primo tempo delè veramente devastante, così come Leao. Il portoghese è un calciatore interessante, in grado di cambiare le partite in qualsiasi momento. La gara si sblocca dopo 24 minuti proprio con Leao, tra il 41? e il 46? la doppietta di Giroud. Laè in grande difficoltà e non riesce a ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Il Milan passeggia sulla Lazio (4 - 0) e si regala l'Inter: sarà ancora derby Derby, derby, fortissimamente derby. Il Milan schianta la Lazio 4 - 0 e si regala l'Inter in semifinale. Un altro faccia a faccia tutto da gustare - anzi due, poiché le semifinali sono su partite di ...

Milan in semifinale con l'Inter Il Milan vola in semifinale di Coppa Italia rifilando un sonoro 4 - 0 alla Lazio. Nel prossimo turno, con partite di andata e ritorno, sarà derby con l'Inter che ieri ha eliminato la Roma. Partita mai in discussione a San Siro. I ...

Milan in semifinale di Coppa Italia, 4-0 alla Lazio MILANO (ITALPRESS) – Un Milan in grande spolvero affonda tra le mura amiche la Lazio per 4-0, staccando il pass per le semifinali di Coppa Italia. I rossoneri, dunque, si guadagnano la sfida con i ...

