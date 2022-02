Concerto per due pianoforti: Maria Iaiza e Luca Chiandotto. 9 febbraio 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un Concerto di elegante innovatività, un filo rosso che parte da Feldman e Crumb per arrivare a Ravel, e si arricchisce di due prime esecuzioni assolute, con il live electronics a cura di Giorgio Klauer e Paolo Pachini: processi di “amplificazione” del suono applicati anche alle partiture più “classiche”, per alimentare originali architetture sonore. Originalità, eleganza e un innovativo approccio alla scrittura e all’interpretazione della musica si fondono nel prossimo appuntamento in cartellone per i “Concerti del Conservatorio”, di scena a Trieste, nella Sala Tartini di via Ghega 12, mercoledì 9 febbraio, alle 20.30. La nuova produzione dei “Concerti” brilla per la sua cifra autoriale: un filo rosso che parte da compositori come Feldman e Crumb per arrivare a Maurice Ravel, e che si arricchisce di due prime esecuzioni assolute, innervate dal ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Undi elegante innovatività, un filo rosso che parte da Feldman e Crumb per arrivare a Ravel, e si arricchisce di due prime esecuzioni assolute, con il live electronics a cura di Giorgio Klauer e Paolo Pachini: processi di “amplificazione” del suono applicati anche alle partiture più “classiche”, per alimentare originali architetture sonore. Originalità, eleganza e un innovativo approccio alla scrittura e all’interpretazione della musica si fondono nel prossimo appuntamento in cartellone per i “Concerti del Conservatorio”, di scena a Trieste, nella Sala Tartini di via Ghega 12, mercoledì 9, alle 20.30. La nuova produzione dei “Concerti” brilla per la sua cifra autoriale: un filo rosso che parte da compositori come Feldman e Crumb per arrivare a Maurice Ravel, e che si arricchisce di due prime esecuzioni assolute, innervate dal ...

