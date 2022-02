Bentancur e Kulusevksi | esordio da incubo | entrano e il Tottenham si fa ribaltare

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Serataccia d’in Premier League pere Kulusevski: dopo il loro ingresso ilsi fadal Southampton Non proprio l’dei sogni in Premier League percon la maglia del. Per i due ex giocatori della Juve la prima nel campionato inglese è stata da dimenticare. Avanti per 2-1 fino all’79’, ilsi è fatto rimontare dal Southampton per 2-3 in tre minuti.è entrato al 60?, mentre Kulusevski ha fatto il suo ingresso in campo al 76?. RISULTATI E CLASSIFICA PREMIER LEAGUE L'articolo proviene da Calcio News 24.