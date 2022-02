Basket | Eurolega 2021-2022 | Milano ospita il Baskonia di Simone Fontecchio per chiudere in bellezza la settimana europea

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) A distanza di 48 ore dal successo in trasferta contro lo Zalgiris Kaunas (70-74) nel recupero della diciassettesima giornata di, l’Olimpiaritorna al Forum dove attende ildell’ex(palla a due alle ore 20:30) per il ventiseiesimo turno di regular season della massima competizione continentale. L’Armani Exchange cerca il secondo successo consecutivo peral meglio lae concentrarsi sull’imminente Final Eight di Coppa Italia. I milanesi vogliono inoltre mantenere il terzo posto in classifica (16-7 di score), rimanendo in scia di Real Madrid e Barcellona. La squadra di Ettore Messina continua a mantenere un ruolino di marcia quasi perfetto in difesa, concedendo solo 70.1 punti di media a ...

A distanza di 48 ore dal successo in trasferta contro lo Zalgiris Kaunas (70-74) nel recupero della diciassettesima giornata di Eurolega, l'Olimpia Milano ritorna al Forum dove attende il Baskonia ...