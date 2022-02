Tonitto 1939 ambasciatore dell’Italia a Dubai per la Gulfood 2022

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’unico gelato italiano alla fiera internazionale del Medio Oriente per il food&beverage Dal 13 al 17 febbraio, l’azienda produttrice di gelati e leader in Italia per il Sorbetto, sarà acomeper rappresentare il gelato italiano alla, la fiera internazionale di riferimento del Medio Oriente per il food&beverage. L’azienda ligure, da tre generazioni di proprietà della famiglia Dovo, sarà infatti la sola realtà tricolore a portare un prodotto tipicamente italiano come il gelato presso una delle manifestazioni fieristiche più importanti del settore e dell’anno. La partecipazione asi inserisce nel progetto continuo e costante di internazionalizzazione di ...

La torta sacripantina richiamata è stata prodotta da Tonitto 1939 Spa nello stabilimento di via N. S. di Lourdes 5, a Genova, ed è commercializzata da Sogegross. Per precauzione , l'azienda ...