Suora ottantenne in prigione | da preside ha rubato 830mila $

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 8 febbraio 2022) Unadi 80 anni è stata condannata a un anno e un giorno di, dopo aver ammesso di averpiù di 830.000 dollari da una scuola elementare dove lavorava comeda 28 anni. "Ho peccato, ho infranto la legge e non ho scuse", ha detto al giudice, suor Mary Margaret Kreuper, a capo per anni della St.James Catholic School di Torrance, in California. A riportare la notizia è il Los Angeles Times.La religiosa ha definito il suo crimine "una violazione dei miei voti, dei comandamenti, della legge e soprattutto della sacra fiducia che tanti avevano riposto in me". A luglio, lasi era dichiarata colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro, spiegando che gli assegni delle tasse scolastiche erano stati spesi al casinò. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Otis D. Wright ...