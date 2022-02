Sanremo 2022, a Domenica In Venier con la maglietta ‘ciao zia Mara’ (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’omaggio della conduttrice dopo il tormentone del FantaSanremo L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’omaggio della conduttrice dopo il tormentone del FantaL'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

chetempochefa : “Nudo con i brividi A volte non so esprimermi E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di p… - VanityFairIt : Nel nostro video, i 10 abiti che hanno sfilato quest'anno sul palco dell'Ariston e che hanno la chance di entrare n… - lorenzojova : Gianni Morandi - Apri tutte le porte (Official Video - Sanremo 2022) - zazoomblog : Sanremo 2022 Amadeus in chiesa: l’abbraccio col parroco – Video - #Sanremo #Amadeus #chiesa: - maIedettotempo : RT @sottomarca: Ho provato ad ascoltare Led Zeppelin II. Niente, dopo 15 secondi ero sulla playlist Sanremo 2022. Riproviamo domani.. -