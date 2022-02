Rosso a Sky: «Presto quoteremo OTB-Diesel» (Di martedì 8 febbraio 2022) È Renzo Rosso il protagonista della nuova puntata del secondo ciclo di “Vite – L’arte del possibile”, in onda su Sky TG24 mercoledì 9 Febbraio alle 20.45, su Sky Arte sabato, 12 Febbraio alle 10.40 e disponibile On Demand. L’incontro con il celebre creatore del marchio Diesel e fondatore del Gruppo Otb – Only the L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 8 febbraio 2022) È Renzoil protagonista della nuova puntata del secondo ciclo di “Vite – L’arte del possibile”, in onda su Sky TG24 mercoledì 9 Febbraio alle 20.45, su Sky Arte sabato, 12 Febbraio alle 10.40 e disponibile On Demand. L’incontro con il celebre creatore del marchioe fondatore del Gruppo Otb – Only the L'articolo

Renzo Rosso a Sky: «Prestissimo quoteremo OTB-Diesel in Borsa» È Renzo Rosso il protagonista della nuova puntata del secondo ciclo di “Vite – L’arte del possibile”, in onda su Sky TG24 mercoledì 9 Febbraio alle 20.45, su Sky Arte sabato, 12 Febbraio alle 10.40 e ...

