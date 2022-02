Per liberarsi di Huawei e Zte | gli operatori chiedono 5 | 6 miliardi a Biden

Leggi su formiche

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il programma di “Rip and replace” – cioè rimuovere e sostituire, ma anche smaltire – le apparecchiature dei fornitori cinesi ritenuti una “minaccia alla sicurezza nazionale” dalla rete 5G degli Stati Uniti costerà 5,6di dollari (pari a 4,9di euro). È quanto riferito dalla Commissione federale per le comunicazioni in una lettera inviata al Congresso. La presidente Jessica Rosenworcel ha spiegato che tra la fine di ottobre e il 28 gennaio la Commissione ha ricevuto un totale di 181 richieste di rimborso per un totale di 5,6di dollari, pari a quasi tre volte la somma che la stessa aveva messa da parte (1,9di dollari) per il Secure and Trusted Communications Networks Reimbursement Program, che copre le apparecchiature acquistate dalle cinesie Zte entro il 30 ...