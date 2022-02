Olimpiadi: Thoeni, 'Giochi gara particolare ma azzurri in superG sotto tono' (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - "Le gare delle Olimpiadi sono sempre particolari, emotivamente più difficili di quelle di Coppa del mondo però è innegabile che mi aspettassi di più dai ragazzi. Una prova sotto tono, probabilmente hanno voluto strafare e le cose non sono andate per il verso giusto". Gustav Thoeni commenta così all'Adnkronos il deludente risultato nel superG olimpico della squadra italiana che non ha piazzato nessun atleta nei primi dieci. "Non boccerei però la squadra in discesa Paris non è andato male, un sesto posto a pochi decimi dal podio lascia l'amaro in bocca ma vuol dire essere competitivo. Innerhofer è uscito ma nelle prove aveva dimostrato di andare bene. Qualche errore è stato fatto ma è anche mancata la fortuna. Peccato", conclude il campione olimpico di Sapporo '72. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - "Le gare dellesono sempre particolari, emotivamente più difficili di quelle di Coppa del mondo però è innegabile che mi aspettassi di più dai ragazzi. Una prova, probabilmente hanno voluto strafare e le cose non sono andate per il verso giusto". Gustavcommenta così all'Adnkronos il deludente risultato nelolimpico della squadra italiana che non ha piazzato nessun atleta nei primi dieci. "Non boccerei però la squadra in discesa Paris non è andato male, un sesto posto a pochi decimi dal podio lascia l'amaro in bocca ma vuol dire essere competitivo. Innerhofer è uscito ma nelle prove aveva dimostrato di andare bene. Qualche errore è stato fatto ma è anche mancata la fortuna. Peccato", conclude il campione olimpico di Sapporo '72.

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Thoeni, 'Giochi gara particolare ma azzurri in superG sotto tono' - - Wally_84 : RT @marcocastro2906: Italiani in grado di confermarsi sul podio di disciplina in due Olimpiadi di fila: -Gustav Thoeni -Alberto Tomba -Deb… - Nicola89144151 : RT @marcocastro2906: Italiani in grado di confermarsi sul podio di disciplina in due Olimpiadi di fila: -Gustav Thoeni -Alberto Tomba -Deb… - Acquis_view : RT @marcocastro2906: Italiani in grado di confermarsi sul podio di disciplina in due Olimpiadi di fila: -Gustav Thoeni -Alberto Tomba -Deb… - stefano_zz : RT @marcocastro2906: Italiani in grado di confermarsi sul podio di disciplina in due Olimpiadi di fila: -Gustav Thoeni -Alberto Tomba -Deb… -