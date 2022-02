Mobilità 2022, la Flc Cgil diffida il ministero contro la firma separata: revocare sottoscrizione e riconvocare tutti i Sindacati (Di martedì 8 febbraio 2022) La Flc Cgil diffida il ministero dell'Istruzione contro la firma separata sul CCNI Mobilità. Come abbiamo detto, la riunione tra Sindacati e ministero dello scorso 27 gennaio si è conclusa con quattro Sindacati (Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals) su cinque che non hanno firmato il rinnovo contrattuale. Solo la Cisl Scuola ha firmato, per il momento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022) La Flcildell'Istruzionelasul CCNI. Come abbiamo detto, la riunione tradello scorso 27 gennaio si è conclusa con quattro(Flc, Uil Scuola, Gilda e Snals) su cinque che non hannoto il rinnovo contrattuale. Solo la Cisl Scuola hato, per il momento. L'articolo .

