Jolanda De Rienzo | la maglietta è minuscola | il seno straborda

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 8 febbraio 2022)Deè uno dei volti più noti di SportItalia e negli anni ha saputo diventare una delle più amate e apprezzate in televisione. Su SportItalia le belle donne sono davvero all’ordine del giorno eDenon sembra voler perdere un centimetro della propria straordinaria bellezza e su Instagram continua a mostrarsi in tutta la sua magnificenza. Fonte/InstagramA Napoli la possibilità di vedere belle donne non è sicuramente difficile e quella che per tutti è la Patria della pizza, può anche essere vista come un vero e proprio catino magico di bellezze mediterranee. Non c’è quindi da stupirsi se lei se proprio dal capoluogo campano siano davvero tantissime le attrici e le modelle che spopolano all’interno del piccolo schermo e anche a SportItalia non si sono di certo fatti sfuggire un’altra ...