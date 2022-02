Joe Rogan, un'offerta da 100 milioni per lasciare Spotify (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo settimane di polemiche, il controverso podcaster Joe Rogan ha trovato una possibile alternativa a Spotify: la piattaforma di video streaming Rumble gli ha infatti offerto 100 milioni di dollari ... Leggi su quotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo settimane di polemiche, il controverso podcaster Joeha trovato una possibile alternativa a: la piattaforma di video streaming Rumble gli ha infatti offerto 100di dollari ...

Advertising

greenpassnews : Trump dice a Joe Rogan di 'smetterla di scusarsi' - - Lillo9704 : RT @fdragoni: Chi è Joe Rogan? Bel mezzo di Max Balestra su @atlanticomag - Testament73 : RT @fdragoni: Chi è Joe Rogan? Bel mezzo di Max Balestra su @atlanticomag - Testament73 : RT @MinutemanItaly: Assolutamente da leggere, articolo lungo ma fondamentale per comprendere le dinamiche in atto sui media occidentali “La… - animadellafesta : RT @ChanceGardiner: Spotify sta per cacciare Joe Rogan dopo le pressioni di Biden. Rumble offre 100 milioni di dollari a Rogan se si spos… -