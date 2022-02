Il problema degli sconti è stato un errore e non una truffa, spiega l’Estetista Cinica (Di martedì 8 febbraio 2022) «Siamo persone normali che hanno fatto una gigantesca cazzata, una cazzata che rischiava di mettere in difficoltà l’azienda e tutte le persone che lavorano con noi». Si è scusata così Cristina Fogazzi, l’imprenditrice e blogger conosciuta come l’Estetista Cinica, sul suo profilo Instagram. Ne ha parlato direttamente con il suo pubblico, in prima persona, per spiegare l’errore che rischiava di far saltare non solo il suo business, ma anche tutto l’indotto che vi gira intorno. Con il suo VeraLab, uno shop online di prodotti cosmetici rispettosi dell’ambiente e della salute della pelle, Cristina Fogazzi ha creato un sistema di punti fedeltà – i “punti fagiana”, come sono chiamate le clienti – da spendere in accappatoi, tazze, t-shirt. Dopo il Black Friday di fine novembre le “fagiane” avevano accumulato un’enorme mole di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 febbraio 2022) «Siamo persone normali che hanno fatto una gigantesca cazzata, una cazzata che rischiava di mettere in difficoltà l’azienda e tutte le persone che lavorano con noi». Si è scusata così Cristina Fogazzi, l’imprenditrice e blogger conosciuta come, sul suo profilo Instagram. Ne ha parlato direttamente con il suo pubblico, in prima persona, perre l’che rischiava di far saltare non solo il suo business, ma anche tutto l’indotto che vi gira intorno. Con il suo VeraLab, uno shop online di prodotti cosmetici rispettosi dell’ambiente e della salute della pelle, Cristina Fogazzi ha creato un sistema di punti fedeltà – i “punti fagiana”, come sono chiamate le clienti – da spendere in accappatoi, tazze, t-shirt. Dopo il Black Friday di fine novembre le “fagiane” avevano accumulato un’enorme mole di ...

