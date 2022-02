Fabio Quartararo lancia l’allarme | Yamaha senza potenza nel 2022

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 8 febbraio 2022) Anno nuovo, vecchi problemi. Potremmo riassumere così il primo capitolo delper la, la quale deve confermare il titolo mondiale vinto lo scorso anno con. Ma è proprio il francese are il campanello d’allarme, al termine dei due giorni di test in Malesia. Alla M1 manca la “ciccia” nel motore, ossia la. Al contrario, gli avversari sembrano avere una marcia in più. Letteralmente. Allamanca motore:preoccupato per il? I dati parlano abbastanza chiaro: allaM1 manca la. La speed trap di Sepang racconta di un gap di 7 Km/h trae la moto più veloce della due giorni di test, la Ducati GP21 di ...