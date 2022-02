Ex Juve: Tevez può ripartire dalla Mls (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Carlos Tevez potrebbe ripartire dagli Stati Uniti. L'ex Juve è sempre più vicino al Dc United, club di Washington che milita... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Carlospotrebbedagli Stati Uniti. L'exè sempre più vicino al Dc United, club di Washington che milita...

Advertising

sportli26181512 : Ex Juve: Tevez può ripartire dalla Mls: Carlos Tevez potrebbe ripartire dagli Stati Uniti. L'ex Juve è sempre più v… - boccia921 : @MauroMorbez1887 @udescri @SCUtweet Ronaldo non parla bene di quasi nessuno. Dani Alves lasciamo perdere che non l’… - gilnar76 : Tevez vola negli USA? Tre club vogliono l’ex Juve: i dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Tevez vola negli USA? Tre club vogliono l'ex Juve: i dettagli - - junews24com : Tevez, possibile futuro in MLS. Dove potrebbe giocare l’ex Juve -