Covid oggi Calabria | 2 453 contagi e 9 morti | bollettino 8 febbraio

(Adnkronos) – Sono 2.453 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 febbraio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 9 morte che porta il totale delle vittime a 1.960 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.474 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri ci sono stati 1.351 guariti. Il bollettino, inoltre, registra 1.093 persone attualmente positive, un ricovero in più per un totale di 378 e, infine, una terapia intensiva in più per un totale di 26.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi 4 possibili fattori di rischio del long Covid ...gruppi di ricerca stanno creando algoritmi e conducendo trial clinici per stimare con maggiore precisione quali pazienti contagiati da Covid - 19 sono più esposti a forme gravi della malattia. Oggi ...

Wall Street cauta con outlook Fed super - falco. Tassi Treasuries a un soffio dal 2%, Peloton si riprende, titolo in rally Il gruppo ha annunciato oggi l'intenzione di sostituire il ceo John Foley e di tagliare ben 2.800 ... La società Covid Winner 2020 ha rivisto inoltre al ribasso l'outlook sul fatturato e sulla crescita ...

Lotta al Covid: un milione di vaccini in Ciociaria. Ecco i nuovi hub vaccinali ha deciso di prolungare il tour vaccinale che toccherà numerosi altri comuni della Provincia con l’obiettivo anche di favorire coloro che non hanno ancora ricevuto alcuna dose del vaccino anti-Covid.

Diocesi: Termoli-Larino, domani un incontro sul volontariato al tempo del Covid Domani, mercoledì 9 febbraio, a Termoli, presso il Centro pastorale “Ecclesia Mater” (ex seminario, piazza Sant’Antonio), alle ore 18, si terrà l’incontro “L’esserci del volontariato al tempo del ...

