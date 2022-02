Coppa Italia, Inter-Roma 1-0 LIVE: Dzeko! (Di martedì 8 febbraio 2022) Dimenticare le scorie del weekend di Serie A e guadagnare l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, dove ci sarà una tra Milan e... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Dimenticare le scorie del weekend di Serie A e guadagnare l'accesso alla semifinale di, dove ci sarà una tra Milan e...

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - Frances13758250 : RT @carolinabarb: quanto ci soffrono per pensare al milan durante un quarto di finale di coppa italia contro la roma… - aCkphQBvUq7Mk0F : RT @PowervolleyMI: *SEMIFINALE DEL MONTE COPPA ITALIA!* Scopri come tifare insieme i nostri Powerboys ?? Noi ci siamo! E tu? ?? ?? Tutte le… -