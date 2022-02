Concerto Blanco al Rock in Roma 2022: data, orario e biglietti (Di martedì 8 febbraio 2022) Concerto Blanco a Roma: in arrivo le nuove date del tour. il giovanissimo cantante neo vincitore di Sanremo 2022 (in coppia con Mahmood) ha affermato che si esibirà il 28 luglio 2022 al festival Rock in Roma. Il 19enne è molto legato a Roma in quanto tifoso dell’omonima squadra calcistica. Del resto il papà è proprio della capitale. Scopriamo tutte le informazioni al riguardo! Leggi anche: Nomination Oscar 2022: candidati, presentatori, orario e dove vedere la diretta tv e streaming oggi 8 febbraio Il Rock in Roma “Ho giocato a calcio e sono un super tifoso della Roma. Sono stato influenzato da mio padre che è proprio di Roma: sono metà bresciano e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022): in arrivo le nuove date del tour. il giovanissimo cantante neo vincitore di Sanremo(in coppia con Mahmood) ha affermato che si esibirà il 28 luglioal festivalin. Il 19enne è molto legato ain quanto tifoso dell’omonima squadra calcistica. Del resto il papà è proprio della capitale. Scopriamo tutte le informazioni al riguardo! Leggi anche: Nomination Oscar: candidati, presentatori,e dove vedere la diretta tv e streaming oggi 8 febbraio Ilin“Ho giocato a calcio e sono un super tifoso della. Sono stato influenzato da mio padre che è proprio di: sono metà bresciano e ...

arisreading : chi verrebbe al concerto di blanco con me?? - nmrpm_e_ : IO COMPLETAMENTE IN PANICO PER I BIGLIETTI DEL CONCERTO DI BLANCO - matteosartoo : se non riesco a prendere in tempo il biglietto per il concerto di blanco impazzisco - CorriereCitta : Concerto Blanco al Rock in Roma 2022: data, orario e biglietti - i369It : Le mia amiche vogliono portarmi al concerto di blanco, ma non so se andarci -