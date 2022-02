Coda verso il Benevento: “Contro Lapadula sarebbe stata una bella sfida” (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuello di domenica pomeriggio sarà il secondo incrocio nelle vesti di ex per Massimo Coda. L’attaccante del Lecce ha vissuto tre stagioni con la maglia del Benevento lasciando il Sannio da vincitore nell’estate 2020, non senza turbolenze legate alla sua situazione contrattuale (era in scadenza, non si trovò l’accordo per il rinnovo). Contribuì alla promozione in serie A della squadra di Inzaghi prima di trasferirsi al Lecce per tentare di portare a termine la stessa impresa. Il primo tentativo è fallito lo scorso anno a causa dell’eliminazione ai play off Contro il Venezia, un finale che i salentini quest’anno vogliono riscrivere del tutto puntando a una delle prime due posizioni. L’attaccante di Cava de’ Tirreni in un’intervista rilasciata a tuttomercatoweb ha parlato del prossimo impegno con il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuello di domenica pomeriggio sarà il secondo incrocio nelle vesti di ex per Massimo. L’attaccante del Lecce ha vissuto tre stagioni con la maglia dellasciando il Sannio da vincitore nell’estate 2020, non senza turbolenze legate alla sua situazione contrattuale (era in scadenza, non si trovò l’accordo per il rinnovo). Contribuì alla promozione in serie A della squadra di Inzaghi prima di trasferirsi al Lecce per tentare di portare a termine la stessa impresa. Il primo tentativo è fallito lo scorso anno a causa dell’eliminazione ai play offil Venezia, un finale che i salentini quest’anno vogliono riscrivere del tutto puntando a una delle prime due posizioni. L’attaccante di Cava de’ Tirreni in un’intervista rilasciata a tuttomercatoweb ha parlato del prossimo impegno con il ...

