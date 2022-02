Blanco in concerto: date, città e biglietti per sentire Brividi dal vivo (Di martedì 8 febbraio 2022) Le date del tour 2022 di Blanco: i nuovi concerti in giro per i più importanti Festival d’Italia. Ecco gli appuntamenti da segnarsi sul calendario. Se fino a qualche giorno fa il nome di Blanco non era così popolare, oggi non ci sono più scuse. Dopo il trionfo alla 72esima edizione del Festival di Sanremo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 8 febbraio 2022) Ledel tour 2022 di: i nuovi concerti in giro per i più importanti Festival d’Italia. Ecco gli appuntamenti da segnarsi sul calendario. Se fino a qualche giorno fa il nome dinon era così popolare, oggi non ci sono più scuse. Dopo il trionfo alla 72esima edizione del Festival di Sanremo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

jakeperalta28 : Rassegnata del fatto che nessuno mi regalerà i biglietti per il concerto di blanco - _silverwinter : il mio tiktok è invaso da video di persone che vanno al concerto di blanco ????? - kagehinass_ : blanco annulla il concerto a matera e aggiungi uno a torino grazie!! - nicoleegarau : se nemmeno sta volta riesco a prendere i biglietti per il concerto di blanco smatto?? - drvnkcolton : IMPAZZISCO La mia amica trallallà mi ha chiesto se voglio andare al concerto di #Blanco Vi prego non comprate tu… -