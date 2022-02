Altobelli: “Per me Osimhen è l’attaccante meno decisivo della Serie A” (Di martedì 8 febbraio 2022) Alessandro Altobelli contro Osimhen L’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, ha criticato apertamente il numero 9 azzurro agli studi di Canale 8, durante la trasmissione ‘Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 8 febbraio 2022) AlessandrocontroL’ex attaccante dell’Inter, Alessandro, ha criticato apertamente il numero 9 azzurro agli studi di Canale 8, durante la trasmissione ‘Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

furgeTX : @RPozzolli @FrancescoOrdine @FBiasin Mia esperienza: viste 2 clip di 2 trasmissioni e ad entrambe interisti impazzi… - news24_inter : #Altobelli analizza la sconfitta dell'#Inter ?? - mandelli_valter : @DSportiva ma stai pigliando per il c*** Altobelli spillo che avevi detto che facevi vedere il servizio dell'Inter… - RaiSport : #Altobelli: 'L'#Inter ha giocato bene per 70 minuti ma dopo i cambi la squadra non ha più superato la metà campo.… - mantegazziani : RT @GriffINTER: @mantegazziani E chi sarebbe secondo loro, il bullo quarantenne? Dalla A di Altobelli e Adriano fino alla Z di Zamorano pas… -