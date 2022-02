Accadde oggi – Il Milan veste giallo | una prima volta molto fortunata

Leggi su zon

(Di martedì 8 febbraio 2022) Squadra che vince non si cambia. Così si è soliti dire nel mondo dello sport e chiaramente anche del calcio. In questo caso, però, ossia quello deldella stagione 1994-1995, a non dover cambiare sarà il colore della maglia di gioco. I rossoneri arrivano alla stagione 1994-1995 dopo aver vinto l’annola Champions League sconfiggendo in finale ad Atene il Barcellona di Johan Cruijff per 4-0. Un risultatoimportante, trattandosi della quinta Coppa dei Campioni vinta dal club, che peraltro ha il sapore particolare della rivincita visto che l’annata precedente, ossia quella 1992-1993, i rossoneri avevano perso la finale contro l’Olympique Marsiglia. Quello che vinse contro il Barcellona era ildi Tassotti, Maldini, Albertini, Donadoni, Desailly, Boban, allenato da Fabio Capello. Insomma i campioni ...