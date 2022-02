Uomini e Donne: anticipazioni della puntata del 7 Febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come ogni lunedì riprende il tradizionale appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato d’ Italia, in onda su Canale 5 alle 14:45. Ma andiamo a scoprire tutte le anticipazioni e le novità di questa puntata, piena di sorprese e tante novità. TRONO CLASSICO. Una puntata di fuoco si prospetta per i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Infatti, sono previsti dei ritorni molto attesi, specialmente da parte del pubblico. Ovviamente, ci riferiamo al ritorno di Andrea Nicole e Ciprian. A quanto pare, i due sono stati perdonati dalla redazione, dopo essere stati squalificati dal programma. Come i fan più accaniti ricorderanno, infatti, Andrea Nicole e Ciprian infransero il regolamento, decidendo di vedersi a telecamere spente e trascorrere la ... Leggi su zon (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come ogni lunedì riprende il tradizionale appuntamento con, il dating show più amato d’ Italia, in onda su Canale 5 alle 14:45. Ma andiamo a scoprire tutte lee le novità di questa, piena di sorprese e tante novità. TRONO CLASSICO. Unadi fuoco si prospetta per i protagonisti del trono classico di. Infatti, sono previsti dei ritorni molto attesi, specialmente da parte del pubblico. Ovviamente, ci riferiamo al ritorno di Andrea Nicole e Ciprian. A quanto pare, i due sono stati perdonati dalla redazione, dopo essere stati squalificati dal programma. Come i fan più accaniti ricorderanno, infatti, Andrea Nicole e Ciprian infransero il regolamento, decidendo di vedersi a telecamere spente e trascorrere la ...

