(Di lunedì 7 febbraio 2022) Brutto episodio quello che si è verificato nella giornata di ieri nella sfida valida per il quarto turno della FA Cup, che ha messo di fronte il Nottingham Forest e il Leicester City. Un match che – a sorpresa – si è concluso sul risultato di 4-1 in favore della formazione di Championship (la seconda L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Tifoso aggredisce i calciatori in FA Cup: arrestato: Brutto episodio quello che si è verificat… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifoso aggredisce

Goal.com

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il 25 gennaio 1995 Eric Cantona balza agli onori della cronaca per aver assalito undel Crystal Palace durante un match di Premier League È il 25 gennaio 1995 e va di scena un match di Premier League destinato ad entrare nella storia per un episodio a dir ...Nel 1995 Eric Cantona , quando militava nel Manchester United, rifilò un calcio volante ad undel Crystal Palace che durante la partita inveiva contro di lui . Niente lasciava presagire ...Dopo il momentaneo 3-0 del Nottingham, messo a segno da Johnson Worrall, dagli spalti un tifoso del Leicester si è catapultato in campo, correndo verso i giocatori di casa per poi aggredirli con pugni ...Due sostenitori del Milan, di 25 e 50 anni, sono stati denunciati per essere scesi dal secondo settore blu per aggredire alcuni tifosi dell’Inter dopo che erano state prese due bandiere del Milan dal ...