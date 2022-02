Sampdoria, stagione finita per Gabbiadini. In arrivo Giovinco (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sampdoria, Giovinco per sostituire Gabbiadini Dopo il grave infortunio a Manolo Gabbiadini, la Sampdoria ha deciso di ingaggiare Sebastian Giovinco per sostituire l’ex Napoli. A … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 7 febbraio 2022)per sostituireDopo il grave infortunio a Manolo, laha deciso di ingaggiare Sebastianper sostituire l’ex Napoli. A … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | Ufficiale anche il prestito fino a fine stagione di Radu Dragusin alla Salernitana, dopo la prima parte… - vale19811 : Sampdoria, lesione del crociato per Gabbiadini: stagione finita - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Gabbiadini, stagione finita per l'attaccante della #Sampdoria: il comunicato - Pall_Gonfiato : #Gabbiadini, stagione finita per l'attaccante della #Sampdoria: il comunicato - Mediagol : Calciomercato Sampdoria, stagione finita per Gabbiadini. Arriva Giovinco svincolato -