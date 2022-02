Sai qual è la differenza tra merluzzo, stoccafisso e baccalà? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Varietà di pescePartiamo dal pesce. In entrambi i casi, si tratta del merluzzo: generalmente si utilizza la varietà nordico grigio (Gadus macrocephalus) per il baccalà e il nordico bianco (Gadus morhua) per lo stoccafisso. Il primo presenta un corpo allungato, lanceolato, e una livrea, il colore della “pelle”, variabile dal marrone al verdastro grigio sul dorso, che è cosparso di macchie brune, mentre diventa più sfumato e bianco sul ventre. Le dimensioni massime che può raggiungere sono dell’ordine di 120 cm di lunghezza e 22 kg di peso. Il secondo ha anch’esso un corpo slanciato, con una livrea che passa dal brunastro al verdastro sul dorso, cosparso di macchie grigiastre, verdastre o brune, talvolta biancastre, mentre diventa più sfumato sui fianchi e biancastro nel ventre. Può raggiungere un peso massimo di 96 kg e i 2 m di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Varietà di pescePartiamo dal pesce. In entrambi i casi, si tratta del: generalmente si utilizza la varietà nordico grigio (Gadus macrocephalus) per ile il nordico bianco (Gadus morhua) per lo. Il primo presenta un corpo allungato, lanceolato, e una livrea, il colore della “pelle”, variabile dal marrone al verdastro grigio sul dorso, che è cosparso di macchie brune, mentre diventa più sfumato e bianco sul ventre. Le dimensioni massime che può raggiungere sono dell’ordine di 120 cm di lunghezza e 22 kg di peso. Il secondo ha anch’esso un corpo slanciato, con una livrea che passa dal brunastro al verdastro sul dorso, cosparso di macchie grigiastre, verdastre o brune, talvolta biancastre, mentre diventa più sfumato sui fianchi e biancastro nel ventre. Può raggiungere un peso massimo di 96 kg e i 2 m di ...

