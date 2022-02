“Potrò ritornare in gruppo!”: il difensore nerazzurro si sbilancia sull’infortunio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Acquistato dall’Inter negli ultimi giorni del mercato di riparazione, Robin Gosens attende con ansia il debutto in campo con la maglia nerazzurra. Ancora ai box per infortunio, nell’intervista concessa alla rivista sportiva Kicker è stato lo stesso difensore a svelare le ultime novità sulle sue condizioni: “Per fortuna questa è l’ultima settimana in cui mi allenamento in maniera individuale, poi faremo un’altra risonanza magnetica e se il muscolo risulterà guarito Potrò pian piano ritornare in gruppo“. Robin Gosens “All’inzio il mio ritorno era previsto per novembre – ha aggiunto – ma poi qualcosa è andato storto. C’erano le gare contro Juventus e Atalanta, il muscolo non ha retto la fatica e ho buttato all’aria due mesi di lavoro. Volevo tornare in campo il prima possibile, ma sono stato troppo ingenuo“. Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Acquistato dall’Inter negli ultimi giorni del mercato di riparazione, Robin Gosens attende con ansia il debutto in campo con la maglia nerazzurra. Ancora ai box per infortunio, nell’intervista concessa alla rivista sportiva Kicker è stato lo stessoa svelare le ultime novità sulle sue condizioni: “Per fortuna questa è l’ultima settimana in cui mi allenamento in maniera individuale, poi faremo un’altra risonanza magnetica e se il muscolo risulterà guaritopian pianoin gruppo“. Robin Gosens “All’inzio il mio ritorno era previsto per novembre – ha aggiunto – ma poi qualcosa è andato storto. C’erano le gare contro Juventus e Atalanta, il muscolo non ha retto la fatica e ho buttato all’aria due mesi di lavoro. Volevo tornare in campo il prima possibile, ma sono stato troppo ingenuo“.

