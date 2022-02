Pattinaggio artistico | arriva la conferma Vincent Zhou positivo al Covid-19 dice addio ai Giochi di Pechino 2022

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) I controlli di accertamento hanno dato la, atleta statunitense di, si è ritirato dalla gara individuale maschile alle Olimpiadi Invernali di(al via martedì 8 febbraio a partire dalle ore 02:15) dopo essere risultatoal tampone di routine. La notizia, nell’aria già da diverse ore, è statata dalla Federazione americana tramite una breve nota diramata nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio oltre che dal diretto interessato con un video pubblicato su instagram. Il pattinatore, comprensibilmente provato, ha parlato dal centro di isolamento per oltre cinque minuti ai suoi fan in quello che è un messaggio pieno di amarezza, di cui riportiamo solo il passaggio più ...