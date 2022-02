Orietta Berti | il kitch che fa “andare la nave”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston, l’aplomb di Amadeus l’ha fatta da padrone, elegante e sobrio con le giacche tempestate di strass Gai Mattiolo. Ma parallelamente al canonico Festival di Sanremo, a bordo dellaCosta Toscana abbiamo assistito ad una sfilata paradossale: i look di. L’anno scorso si era fatta amare con la sua voce da usignolo e i suoi outfit di paillettes, quest’anno si fa adorare con delle mise in equilibrio perfetto sulla linea che divide l’improbabile dal geniale. L’anno scorso elegante e scintillantea Sanremo 2021 in GCDSA Sanremo 2021era stata, ed è strano dirlo di una cantante con quasi 60 anni di carriera alle spalle, una rivelazione. La sua voce e la sua vitalità avevano stregato anche il pubblico più ...

Advertising

stazzitta : La cassa spinge come spinge Orietta Berti #sanremo2022 - _the_jackal : Orietta Berti direttamente da Final Fantasy IX #Sanremo2022 - simofons : Orietta Berti che canta di masturbazione all’una e trenta, questo è il Paese che amo #Sanremo2022 - akvtagwa : @misamisameow ma è orietta berti alla finale di sanremo - Stefaniaberton8 : RT @fraversion: dopo una settimana di nave e delirio a #Sanremo2022, Orietta Berti è fresca come una rosa al tavolo di Fazio. Io sono croll… -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

RaiNews

... in collegamento dal palco di Sanremo allestito sulla Costa Toscana (e si potrebbe discutere anche sull'opportunità o meno di sponsorizzare le crociere, altamente inquinanti),e Fabio ...Il direttore artistico del Festival lo ha voluto insieme asulla Costa Toscana per dar vita a un mini show, che è stato il prolungamento virtuale di Sanremo (in mezzo al mare) per tutte ...Ma parallelamente al canonico Festival di Sanremo, a bordo della nave Costa Toscana abbiamo assistito ad una sfilata paradossale: i look di Orietta Berti. L’anno scorso si era fatta amare con la sua ...A Che Tempo Che Fa, Cristiano Malgioglio ha infatti restituito a Orietta Berti, esattamente come le aveva promesso, i 100 euro che le doveva per l’ormai famoso “furto” dell’indumento intimo di pizzo ...