Olimpiadi Pechino 2022, Fontana: “Lavoro e lacrime dietro quest’oro, non ho parole” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Arianna Fontana ha conquistato il decimo sigillo olimpico, ottenendo una meravigliosa medaglia d’oro al termine della finale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La fenomenale azzurra ha così commentato l’ennesimo successo da record della sua sensazionale carriera: “Non ho le parole, sto ancora realizzando. Quando ho tagliato il traguardo davanti, ho avuto un momento di sfogo, di liberazione di quello che io, il mio allenatore e la mia famiglia abbiamo dovuto sostenere in questi anni. La medaglia è per loro. Di solito non urlo, sono pacata, però questa volta ho esultato così. dietro questa medaglia d’oro c’è tanto Lavoro, sudore, lacrime, adesso sono più tranquilla“. Così dunque Fontana ai microfoni ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ariannaha conquistato il decimo sigillo olimpico, ottenendo una meravigliosa medaglia d’oro al termine della finale dei 500 metri di short track alleinvernali di. La fenomenale azzurra ha così commentato l’ennesimo successo da record della sua sensazionale carriera: “Non ho le, sto ancora realizzando. Quando ho tagliato il traguardo davanti, ho avuto un momento di sfogo, di liberazione di quello che io, il mio allenatore e la mia famiglia abbiamo dovuto sostenere in questi anni. La medaglia è per loro. Di solito non urlo, sono pacata, però questa volta ho esultato così.questa medaglia d’oro c’è tanto, sudore,, adesso sono più tranquilla“. Così dunqueai microfoni ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : OTTO SU OTTO, e non è ancora finita...! ???????? L'Italia del curling continua a sognare grazie a Stefania Constantini… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - rMl9n1RwyQH7UrU : RT @Eurosport_IT: ARIANNA FONTANA INFINITA! ?????? Campionessa Olimpica nei 500m, 10a medaglia ai Giochi: LEGGENDA! ????? #Beijing2022 #ShortT… - ilPostSport : Con la decima vittoria in dieci gare, la coppia mista del curling è in finale alle Olimpiadi di Pechino: domani vin… -