Mahmood, chi è la mamma Anna Frau (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo aver vinto il Festival di Sanremo, Blanco è sceso in platea ad abbracciare la mamma e Mahmood l'ha salutata dicendo che lei lo stava guardando dalla camera dell'hotel. Anna Frau, sarda, di Orosei, ha sempre supportato il figlio, e lo ha cresciuto da sola. Il padre di Alessandro li ha abbandonati quando lui aveva solo sei anni e lo ha raccontato in 'Soldi', la sua prima vittoria all'Ariston. "Sono cresciuto con mia madre, i vicini di casa erano mia zia, i miei cugini: mia mamma ha dodici fratelli, siamo una grande famiglia. Da bambino ero abbastanza tranquillo, leggevo molto, lo facevo più da piccolo che ora. Ero cicciotto e con gli occhiali, andavo in piscina, mia madre mi faceva vestire sempre con camicie sgargianti, diciamo che non passavo inosservato". La mamma, la sua ...

