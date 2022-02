(Di lunedì 7 febbraio 2022) di Emanuela Del Zompo, selezionata come finalista a 3 prestigiosi premi: David di Donatello, Premio donna dell’anno, premio Maestri di Milano per l’opera Un 2022 che inizia a gonfie vele per l’artista! In attesa della premiazione dei David di Donatello (non è ancora stata comunicata la data del galà), Emanuela Del

Così la sua autrice, Emanuela Del Zompo , descrive il fantasy 'Ladi' , con il fumetto che ha generato anche uno short movie, realizzato anche per la formazione dei giovani e per ...In sala per una lunga maratona pomeridiana, presentata da Fabrizio Pacifici, visti tra gli altri: Adriana Russo per "Arika e Neil, ladi", Fabio Schifino per "My Dolly", Giuliano ...Emanuela Del Zompo selezionata come finalista a 3 prestigiosi premi: David di Donatello, Premio donna dell’anno, premio Maestri di Milano per l’opera La leggenda di Kaira. Un 2022 che inizia a gonfie ...