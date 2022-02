Giugliano | vandali in azione | imbrattata statua di Padre Pio a piazza Gramsci e sputi sui passanti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano vandali

Teleclubitalia

in Campania - Una vicenda iniziata come una tragedia sta per concludersi con un bellissimo lieto fine. Il cane che alcuniavevano dato alle fiamme ha rischiato grosso, ma ora sta ...in Campania - Una vicenda iniziata come una tragedia sta per concludersi con un bellissimo lieto fine. Il cane che alcuniavevano dato alle fiamme ha rischiato grosso, ma ora sta ...