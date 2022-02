Festival di Sanremo, sui media trionfa Gianni Morandi (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – Il trionfatore del 72° Festival di Sanremo, almeno sui media, è Gianni Morandi che, fra gli artisti in gara, ottiene più citazioni sui mezzi di informazione italiani (11.289), lasciandosi alle spalle chi lo precede sul podio ufficiale: la coppia da “Brividi” Mahmood e Blanco (10.805) ed Elisa (9.034). E’ quanto emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti media fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. mediamonitor.it ha indagato quali sono stati i cantanti e gli ospiti del ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – Iltore del 72°di, almeno sui, èche, fra gli artisti in gara, ottiene più citazioni sui mezzi di informazione italiani (11.289), lasciandosi alle spalle chi lo precede sul podio ufficiale: la coppia da “Brividi” Mahmood e Blanco (10.805) ed Elisa (9.034). E’ quanto emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fontifra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog damonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.monitor.it ha indagato quali sono stati i cantanti e gli ospiti del ...

