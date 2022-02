Federica Panicucci, paura in auto: «Una tegola è volata dal tetto, sono viva per miracolo» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Attimi di paura per Federica Panicucci, rimasta coinvolta in un incidente che avrebbe potuto metterla seriamente a rischio. Mentre si trovava a bordo della sua auto per le strade di... Leggi su leggo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Attimi diper, rimasta coinvolta in un incidente che avrebbe potuto metterla seriamente a rischio. Mentre si trovava a bordo della suaper le strade di...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Sono viva per miracolo'. Tegola sull'auto di Federica Panicucci a causa delle forti raffiche di vento. 'Questo è i… - infoitcultura : Federica Panicucci, dramma sfiorato: “Sono viva per miracolo” – FOTO - infoitcultura : Federica Panicucci viva per miracolo: tetto dell’auto distrutto. Le sue condizioni - infoitcultura : Federica Panicucci viva per miracolo, il drammatico incidente - zazoomblog : Federica Panicucci paura in auto: «Sono viva per miracolo» - #Federica #Panicucci #paura #auto: -