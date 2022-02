F1 | presentazione Red Bull 2022 | data | orario | diretta tv e streaming

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La, l’e laper seguire live ladella nuova monoposto della Redin vista della stagione. Dopo la vittoria all’ultimo respiro nel 2021, è Max Verstappen il pilota da battere, dopo aver dimostrato la maturità necessaria per poter finalmente agguantare il titolo piloti. Al suo fianco ancora Sergio Perez, che avrà il compito di migliorare i propri risultati, che nello scorso campionato non sono sempre stati all’altezza. La nuova RB18 verrà presentata mercoledì 9 febbraio alle ore 17:00, con un evento che non mostrerà completamente la nuova arrivata della casa di Milton Keynes, come preannunciato da Helmut Marko. L’evento verrà seguito dai canali social della Scuderia. SportFace.

Mercoledì sarà la Red Bull a rilasciare le prime immagini della RB18, una presentazione nella quale Helmut Marko ha già anticipato che non verranno forniti alla concorrenza dettagli significativi. La Red Bull, attraverso un breve video pubblicato sui propri profili social, ha reso noto l'orario in cui verrà presentata la nuova monoposto RB18: alla vettura di Milton Keynes, figlia del nuovo regolamento tecnico.