"Con la saliva di Fazio...". Accusa brutale: cosa non ha osato chiedere a Bergoglio: Che tempo che fa, gravissimo sospetto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l'intervista a Papa Francesco a Che tempo che fa, Dagospia "apre il fuoco" su Fabio Fazio: "Con la sua saliva si potrebbe risolvere il problema della siccità in un Paese di media grandezza", scrive velenosissimo il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino. Motivo? Il "tenore" dell'intervistatore, più volte in passato accusato di essere poco incisivo e troppo condiscendente con alcuni dei suoi ospiti. In gergo, di "zerbinarsi" di fronte ai vip che riscuotono il suo favore, umano e politico. Certo, l'intervista a un Pontefice vale una intera carriera. In questo senso, dunque, chapeau a Fazio, al suo staff di autori e a Rai3. Ma l'impressione è che l'intervista a Bergoglio sia stata un po' anche una occasione persa resta. Non a caso Dagospia ...

